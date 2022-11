Les dones treballen gratis des d'aquest dilluns a l'Estat per la bretxa salarial

El sindicat UGT ha rellançat la campanya "YoTrabajoGratis" per denunciar la persistència de la bretxa salarial entre homes i dones, que arriba al 9,4% a l'Estat. Segons el sindicat, les dones treballen de franc 34 dies a l'any, és a dir, des d'aquest dilluns, 28 de novembre, i fins al 31 de desembre.



D'acord amb les últimes dades d'Eurostat, la bretxa salarial es fixa en el 9,4% en relació amb el salari/hora, fet que situa Espanya al vuitè lloc a escala comunitària de les bretxes més baixes en aquest sentit. Així, a la Unió Europea, les dones cobren de mitjana un 13% menys per hora que els homes, el qual equival a un mes i mig de salari a l'any (47 dies de sou).

Per al sindicat, Europa té ara "l'oportunitat" de trencar amb la bretxa salarial de gènere, adoptant una Directiva sobre transparència salarial que faculti les treballadores perquè es revaluï el valor del seu treball, "ara infravalorat". Per això, des del, de la qual forma part UGT, s'han impulsat diverses campanyes per pressionar la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió perquè s'aprovi aquesta directiva.A més, el sindicat recorda que, a l'Estat, és "fonamental" que les empreses compleixin amb elentre dones i homes, que permetrà que les persones coneguin la bretxa salarial que hi ha als centres de treball i les discriminacions salarials, per tal de corregir-les i eliminar-les a través dels registres retributius, obligatoris a totes les empreses, tinguin la mida que tinguin, així com les auditories salarials que cal negociar dins els plans d'igualtat.Perquè això es compleixi cal, segons defensa UGT, que l'actuació de laabordi la discriminació salarial de les dones a les empreses, igual que tots els aspectes que afecten aquesta bretxa salarial, com són tipus de contractes, reduccions de jornades o excedències, entre altres qüestions.

