Xavier García Albiol anuncia que té varicel·la

Quiero compartir con todos vosotros que durante unos días no voy a poder seguir con mis actividades diarias, ya que me han diagnosticado varicela (a mis 54 años ). Muchas gracias al personal sanitario del hospital de Can Ruti @hgermanstrias por su amabilidad y profesionalidad. pic.twitter.com/P8UDNsP6GM — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 28, 2022

L'exalcalde de Badalonaha informat aquest dilluns que s'ha contagiat dei que ha hagut de passar per l'hospital. Ho ha fet amb una piulada a Twitter, en què ha expressat la seva sorpresa per haver-se infectat ja amb 54 anys. Albiol està a casa i fora de perill.L'alcaldable del PP per les pròximes eleccions municipals de 2023 ha explicat que no podrà desenvolupar les seves funcions diàries com a regidor de l'ajuntament de la ciutat, fins que no es recuperi. Tanmateix, ha volgut aprofitar per agrair el tracte rebut pel personal sanitari de l', on li han diagnosticat la malaltia.La varicel·la és una malaltia infecciosa causada pelque acostuma a afectar les persones durant la infantesa. De fet, només un 1,1% superen l'edat de 44 anys. Si no s'ha passat mai i no s'està vacunat, pot ser molt contagiosa. En el cas dels adults, acostuma a ser de més gravetat i amb complicacions freqüents. Un dels principals perills és que desencadeni en unao una

