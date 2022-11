Puigdemont fa broma de Rajoy per la seva columna del Mundial: «Alemanya em va donar la raó»

el de los hilillos de plastelina........

Per samurai el 28 de novembre de 2022

Porque el corrupto Mariano Rajoy tuvo que esconderse detrás de una pantalla de plasma?. Que las dotes comunicativas de este Sr. no son su mayor virtud, es algo conocido. Y así lo volvió a demostrar el expresidente del Gobierno el 24-1-2017 en el Foro de ABC-Deloitte, donde sorprendió con su actitud a todos los comensales, entre los que se encontraban siete de sus ministros y buena parte de la cúpula del Partido Podrido, así como importantes empresarios del país. En medio de tanto discurso aprendido, tras un menú de lentejas con foie, merluza con piquillos, espuma de queso con nueces y un buen crianza, Rajoy cometió un lapsus: Habló a media tarde de la visita de Carles Puigdemont al Parlamento Europeo como si ya se hubiera producido: "Le han dado el trato que se merecía", espetó, de nuevo en un tono mucho más bronco de lo habitual en él, cuando la conferencia que ofrecieron Puigdemont, Junqueres y Romeva no se habia celebrado todavia. El presidente pretendía negar que el PP europeo promovió un boicot para que ninguna autoridad de la Union Europea recibiera al presidente de Catalunya y criticar, como ya hicieron Esteban González Pons y Pablo Casado, que se trataba de un acto "privado" y no "institucional". Pero le falló la prudencia. Faltaban dos horas para que se produjera el presunto fracaso que él predijo que sería el acto de Puigdemont en Bruselas. A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las "temibles" papeletas, causando más de mil heridos de diversa consideración. Si me pegan, me divorcio......CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!