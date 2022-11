Junts avisa Aragonès que no faran de «comparsa» si s'acosta al PSC pels pressupostos

L'executiva ampliada -amb la presència dels principals responsables de les sectorials- des'ha reunit aquest matí a la seu del partit per continuar treballant en el decàleg de propostes sobre elsde laper al 2023, que continuen encara sense haver sortit del consell executiu. El portaveu de la formació,, ha remarcat en roda de premsa aquesta tarda que aquesta proposta serà "en positiu" i tenint en compte la crisi social i econòmica que viu el país. També ha expressat preocupació per la "lentitud" del Govern, i ha demanat al president de la Generalitat,, que "acceleri" l'elaboració dels comptes. "Sembla que primer han volgut aprovar els comptes deper tenir el suport del PSC. Si hi ha un pacte, que ens ho expliquin. En cap cas farem de", ha remarcat Rius, que ha demanat a Aragonès que "s'arromangui" pensant en clau catalana deixant al marge l'Estat."Volem anar pas a pas", ha destacat el portaveu, que ha ressaltat que el decàleg anirà d'acord al "model de país" que defensa Junts, encara més ara que formen part de l'oposició. La setmana passada, l'exconseller d'Economia,, va apuntar que la situació d'emergència deli l'escola concertada formarien part de les propostes que quedaran integrades dins les propostes de la formació. "Aragonès no podrà aprovar els pressupostos només amb els", ha diagnosticat.ERC, com ha insistit aquest migdia Marta Vilalta , continua fent una crida a la "responsabilitat de tothom", en relació al PSC, Junts i comuns, per fer possible la negociació. "Ens refermem en la necessitat de poder, ha insistit preguntada per un calendari. I una vegada més, tot i que els republicans estiguin negociant també amb els de, ha assegurat que la voluntat és aprovar-los "amb els màxims suports possibles" peròJuntsi els comuns. "La voluntat és poder accelerar les negociacions perquè quan es pugui arribar a principis d'acord, es pugui avançar en la", ha assenyalat la dirigent dels republicans en roda de premsa.Aquest dilluns a la tarda es tornen a reunir comuns i Govern. El portaveu de Catalunya en Comú,, ha assegurat que és una "nova oportunitat" perquè l'executiu demostri que té "voluntat real de fer uns pressupostos de progrés". Des del PSC, al portaveuha criticat l'actitud de l'executiu i ha demanat al president de la Generalitat que clarifiqui si vol o no aprovar els pressupostos amb els socialistes. Preguntada sobre si el suport als pressupostos està vinculat a la reforma del codi penal, Tortolero ha remarcat que es tractaria, exclusivament, d'una "negociació clàssica".Pel que fa a la, ja s'ha entrat al registre l'esmena a la totalitat amb text alternatiu sobre laper tal que no hi hagi cap "enduriment de penes" pel que fa al delicte de desordres públic agreujats. "Pot comportar augment de condemnes per protestes socials", ha remarcat Rius, que ha recordat que Amnistia Internacional ha criticat la proposta que han impulsat el. Si no prospera l'esmena a la totalitat, es faran noves esmenes parcials. "L'octubre del 2017 no es va cometre cap delicte", ha apuntat el portaveu, que ha recordat que el govern del PP va arribar a dir que no s'havien destinat recursos públics al referèndum.

