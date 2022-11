Una moneda de 20 cèntims es podria vendre per 1.500 euros per aquest detall

El món de laté el seu epicentre aquest dilluns en unade 1999, que es pot vendre per més de 1.500 euros en diverses pàgines de subhastes. El per què: un error en el gravat de la cara defa que tingui un excés de metall molt extrany.De fet, no es tracta d'una única moneda, sinó d'. És per això que és possible que n'hi hagi una a qualsevol guardiola. Els experts i els col·leccionistes les persegueixen a causa de la seva particularitat, i poden arribar a pagar molts diners. N'hi ha anunciades pera plataformes com Ebay.Si bé, el que determina el preu final és l'. La forquilla de preus va, aleshores, des de 300 fins a prop de 2.000 euros. Als comerços físics, però, les ofertes s'apropen més al primer tram. Per identificar-les cal fixar-se que siguin monedes espanyoles de 20 cèntims, del 1999, amb la cara de Cervantes i un excés de metall a prop de l'orella.

