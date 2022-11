Junqueras exigeix a l'oposició que no sigui «egoista» per aprovar els pressupostos

Un consell nacional constitutiu

"Com més forts siguem, més enllà podrem anar". Amb aquestes paraules el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha fet una crida als possibles socis per acompanyar el Govern de Pere Aragonès en solitari, tant en el front de Madrid amb reformes com el codi penal, com en la. "Estem legitimats a reclamar que tothom ens ajudi", ha dit el líder dels republicans en la seva intervenció aldel partit, en la qual ha reclamat als partits de l'oposició amb els que estan negociant -, sense mencionar-los explícitament- queel "partidisme", la "miopia" i les actituds "curtterministes", i s'arromanguin per fer possible l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat."El país, la gent, la nostra societat, els emprenedors i els empresaris necessiten que posem al seu servei totes les eines possibles, que també inclouen les eines d'uns. Especialment en un context com l'actual de crisi", ha dit Junqueras, reclamant així l'ajuda als partits amb qui estan negociant. "Ens sentim amb elde demanar que tothom actuï amb generositat i faci possible l'aprovació dels pressupostos", ha insistit, i ha demanat que ara no sigui el moment de posar-se en"els uns als altres".Ben igual com ha reclamat ajuda pels pressupostos, ha posat en valorper la reforma del codi penal. I ha contestat a les crítiques de la resta d'actors independentistes pel replantejament en el delicte de desordres públics, que ha assegurat que s'ha "". "És un delicte que ja existeix i que s'aplica en molts més casos i penes greus que el delicte de desordres públics renovat", ha assegurat, i ha insistit que ERC no es conforma amb això perquè l'objectiu és l'. Ara, per aconseguir-la, ha demanat una vegada més l'ajuda de la resta d'independentistes."Si amb la força que tenim hem aconseguit suprimir el delicte de sedició, quantes més coses aconseguiríem si aquells que actuen sovint des de l'egoisme actuessin amb la mateixa generositat i responsabilitat amb què actuem nosaltres a tot arreu?", ha etzibat el líder dels republicans, que ha insistit que l'objectiu és aconseguir que l'estat espanyol tingui elels demòcrates.Els republicans han celebrat aquest dilluns un consell nacional preceptiu després del congrés nacional iniciat a principis de novembre per tornar aal capdavant del partit, i també la presidència del consell nacional per part de. Un tràmit, també, per convocar laprevista pel mes de gener i que haurà de servir per actualitzar l'estratègia dels republicans per als propers anys.Més enllà de les paraules de Junqueras, aquest matí la portaveu i secretària general adjunta,, ha explicat que el partit afronta la setmana amb l'objectiuper la negociació dels pressupostos. De moment els republicans descarten posar "calendari" i "dates" per l'aprovació dels comptes en consell executiu, però treballen amb la voluntat d'acabar la setmana amb un "principi d'acord" per avançar en la tramitació. En paral·lel, l'oposició augmenta la pressió perquè l'executiu d'Aragonès premi l'accelerador.

