L'Audiència de Navarra no rebaixarà la condemna de «la Manada»

L'no rebaixarà les condemnes quan les penes interposades per delictes sexuals puguin ser imposables seguint la nova. En un comunicat, l'Audiència ha explicat que mantindrà aquest criteri, que coincideix amb el de la, fins que no es pronunciï elestablint doctrina jurisprudencial sobre l'aplicació de la retroactiva.Es dona la circumstància que aquesta Audiència tindrà sobre la taula el cas de" -els cinc homes que van violar en grup una noia alsdel 2016-. L'advocat dels homes ja va anunciar que preparava un recurs perquè es revisés la sentència d'un d'ells en aplicació de la nova normativa.L'Audiència de Navarra ha informat que procedirà a lade les condemnes quan la pena imposada sigui superior o més greu que la pena màxima contemplada per la nova llei. També quan per l'aplicació deestrictament legals que afectin a la fixació de la pena, això comporti una modificació de la(mínim i màxim) de la pena prevista legalment i resulti que la pena imposada sigui superior o més greu que la màxima imposable segons la nova llei.

