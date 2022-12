Natza Farré: «No crec en l'objectivitat, soc activista»

(Barcelona, 1972) defensa que-la va "incitar" el seu pare-, però, en canvi, les seves idees recorden el periodisme romàntic dels orígens i la seva idea d'intentar canviar el món. "Jo no crec en l'objectivitat, mai he estat una periodista objectiva", etziba., tot i que diu que sap que no ho podrà fer. "No em penso que soc qui sap què, però sí que crec en aquests granets de sorra que al final formen un tipus d'ideologia encaminada a què tots i totes visquem millor", reflexiona, i és que ", que és possible fer passos endavant i jo la vull mantenir". Amb ella,arrenca un nou espai Converses amb alguns dels periodistes referents del nostre país.Farré reflexiona sobre com el periodisme pot servir per avançar cap al feminisme. Per exemple, deixant de fer preguntes de conciliació només a les dones o incloent-les en totes les accions corporatives perquèi fomenta la violència estructural contra les dones", sosté. Per això, per a ella és important quedar-se no només en la foto, sinó qüestionar-la. "El món l'estan decidint els homes i l'altra meitat de la població no té cap mena d'incidència en aquestes decisions". Per solucionar-ho, tot i que només sigui en part,De fet, per a Farré, un punt clau en què la professió ha de millorar és en els càrrecs directius. "El feminisme no és que hi hagi una dona dirigint sinó que hi hagi una dona o un home feminista dirigint", apunta. I s'explica: "Hem vist molts casos en què hi ha dones, però no hi ha cap canvi substancial.".Farré és coneguda per haver treballat al programa La Competència, de Rac1, però també per ser unHa escrit tres llibres sobre la temàtica: Curs de feminisme per microones, Que no t'expliquin contes i Tinc algunes certeses i molts dubtes. El seu últim projecte és un pòdcast amb Judit Martín, batejat com El nou paradigma., assegura. Ella, tot i que ara intenta generar les seves pròpies feines, es troba que "faci el que faci" la propietat d'on treballa o col·labora és masculina. "Fins que no tinguem la real independència econòmica, les dones podrem fer molt poca cosa en un sistema en què s'exigeix tenir els diners", resumeix. Quan va començar, relata, tenia una idea molt utòpica de la professió, que canvia a mesura que es fa gran. Així i tot, insisteix, no perd l'esperança i clou el seu discurs amb una preguta que és alhora un clam: "

