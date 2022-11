ERC accelera la negociació pels pressupostos però encara no hi posa data

Sense novetats en la malversació

Ni "calendari" ni "dates". Així és com ERC continua treballant la negociació i aprovació dels pressupostos per l'any 2023, que s'estan abordant amb el PSC, Junts i els comuns. Són aquests partits els que demanen al Govern de Pere Aragonès que premi l'accelerador, però els republicans encara no han anunciat quan pensen aprovar el projecte en. De moment, la intenció ésles negociacions aquesta setmana per poder disposar "el més aviat possible" dels pressupostos, ha declarat aquest dilluns la portaveu d'ERC,, en roda de premsa des de la seu del partit. La voluntat seria acabar la setmana amb un "principi d'acord".La portaveu dels republicans ha fet una crida a la "responsabilitat de tothom", en relació al PSC, Junts i comuns, per fer possible aquesta negociació. "Ens refermem en la necessitat de poder, ha insistit preguntada per un calendari. I una vegada més, tot i que els republicans estiguin negociant també amb els de Salvador Illa, ha assegurat que la voluntat és aprovar-los "amb els màxims suports possibles" però. "La voluntat és poder accelerar les negociacions perquè quan es pugui arribar a principis d'acord, es pugui avançar en la", ha insistit.Aquest dilluns a la tarda es tornen a reunir comuns i Govern. El portaveu de Catalunya en Comú,, ha assegurat que és una "nova oportunitat" perquè l'executiu demostri que té "voluntat real de fer uns pressupostos de progrés". Des del PSC, al portaveuha criticat l'actitud de l'executiu i ha demanat al president de la Generalitat que clarifiqui si vol o no aprovar els pressupostos amb els socialistes. Preguntada sobre si el suport als pressupostos està vinculat a la reforma del codi penal, Tortolero ha remarcat que es tractaria, exclusivament, d'una "negociació clàssica".Tampoc ERC ha volgut vincular la negociació dels comptes catalans al codi penal. Sí que Vilalta ha aprofitat la seva intervenció per reivindicar la, en referència al traspàs acordat entre els republicans i el PSOE deper executar infraestructures pendents. Sobre la reforma del codi penal, ha assegurat que encarapel que fa a la modificació del delicte de malversació. "Intentem, en les tramitacions obertes, ser prudents. De moment no tenim novetats en aquest sentit", ha sostingut.

