Qui haurà de pagar aquest nou impost i quant ens costarà

Què és el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) i com funciona

Avís important per ad'empreses. A partir del gener de 2023 hi haurà un nou impost dedicat a omplir la guardiola de les. El seu nom és el(MEI) i a partir del dia 1 de l'any que ve l'hauran de pagar més de 20 milions de ciutadans de l'. Repassem quines seran lesd'aquest nou impost.L'impost no ha entrat en vigor i el govern espanyol no ha facilitat les xifres concretes, però és una exigència dei els canvis formen part de la segona reforma de les pensions, que hauria d'aprovar-se abans del 31 de desembre d'aquest any. L'haurà de pagar tota persona que estigui donada d'alta a la. El pla implica augment els ingressos que es reben per la recaptació de les cotitzacions socials sense la necessitat d'haver de retallar les pensions.En concret, es descomptarà un 0,6% deldels treballadors. Però es repartirà de manera dividida: elspagaran el 0,5% i elsel 0,1% restant. En el cas delsserà diferent, i el pagament mitjà serà d'uns cinc euros al mes. La mesura es preveu que sigui vigent del 2023 i fins al 2032 i el seu objectiu es compta amb 50.000 milions d'euros per omplir lade les pensions.Ara bé, la proposta no és definitiva i podria estendre's en el temps per augmentar la recaptació fins als 70.000 milions d'euros.Posem per exemple un salari brut de 1.500 euros. Aquest 0,6% implicarà una reducció del sou de nou euros al mes, però 8,10 els pagaria l'i 90 cèntims el treballador.

