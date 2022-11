Què passa a la Xina i per què és important?

Amnistia demana calma al govern xinès

Centenars de manifestants han sortit al carrer durant aquest cap de setmana en diverses ciutats de la Xina en una. Han centrat la seva protesta en la política de COVID Zero implementada pel presidental país. En el fons, però, les manifestacions han qüestionat, per primera vegada des que Xi Jinping és al poder, el règim. Elque ha fet sorgir l'enuig de la ciutadania ha estat la mort de 10 persones en l'incendi d'una zona confinada, on alguns han assegurat que els efectius d'emergències no van poder accedir a temps per les restriccions sanitàries.la societat xinesa ha dit prou. A Xangai, centenars d'estudiants universitaris han encès espelmes per plorar els morts per la pandèmia i han aixecat fulls de paper en blanc, un símbol habitual en les protestes contra la censura. Diversos vídeos difosos a les xarxes socials han ensenyat com alguns habitants desafien l'estricta política contra la Covid. La CNN, per exemple, ha pogut enregistrar imatges en què es pot sentir grups d'estudiants corejar consignes a les manifestacions com ara "Dimiteix, Xi Jinping! Fora el Partit Comunista!",o "no vull dictadura, vull democràcia!". En altres vídeos difosos a través d'Internet, es pot apreciar grups de persones que canten l'himne nacional xinès i The Internationale, del moviment socialista, alhora que ensenyen pancartes en protesta per les estrictes mesures de Pequín.també s'han registrat protestes en les quals, segons ha traslladat un testimoni a la CNN, els agents de seguretat han tractat de tapar les pancartes i els eslògans fent ús de jaquetes i de pintura negra. També a la ciutat oriental des'han concentrat desenes d'estudiants de la Universitat de Comunicació per commemorar els morts mostrant fulls en blanc. En un dels vídeos, un funcionari ha llençat aquesta amenaça:. En paral·lel, el nombre de contagis per Coronavirus registra xifres rècord al país des de l'esclat de la pandèmia, amb més de 40.000 persones infectades.Per la seva banda, Amnistia Internacional ha demanat al govern xinès que facin un exercici de contenció davant les protestes. Encara que les autoritats regionals han aixecat parcialment les restriccions, la mobilització ciutadana contra l'estricta política de contenció del virus s'ha retroalimentat amb crítiques contra laDe fet, en les últimes hores, Amnistia s'ha pogut verificar la detenció d'una dona a Urumqi per "difondre rumors" i ara treballa per verificar les altres "desenes de detinguts" que hi ha hagut."En lloc de penalitzar el poble, les autoritats haurien d'escoltar la seva ciutadania.i protestin pacíficament sense por de represàlies", ha demanat la subdirectora regional d'Amnistia,. "També han d'investigar de manera ràpida, efectiva i exhaustiva l'incendi d'Urumqi, per evitar que torni a passar, fer justícia a les víctimes i les seves famílies, i demostrar-li a la gent que respon a les seves queixes", ha afegit.

