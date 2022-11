Detingudes quatre persones per intentar robar figures del pessebre de Terrassa

Terrassa condemna l'acte vandàlic

😡 NO FA GRÀCIA.



⚠️ Aquesta matinada la @PoliciaTrs ha denunciat 4️⃣ persones accedint a l'interior del Pessebre intentant robar una figura.

@PessebresTrs porta molts mesos treballant.

Esforç, feina, il·lusions, temps i recursos que no ho mereixen.



🙏🏻 RESPECTE, si us plau. pic.twitter.com/DdneQ54hrh — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) November 27, 2022

Dissabte a la tarda es va inaugurar el pessebre oficial de Terrassa al Raval de Montserrat, coincidint amb l'encesa de llums de Nadal i l'inici de l'època nadalenca. Tot i així, la mateixa nit de la inauguració, laper malmetre'n l'estructura iCap a les, la policia va detectar i denunciar quatre persones per accedir a l’interior del pessebre. Els agents van interceptar a dues persones dins de la instal·lació quan pretenien extreure alguna de les figures del muntatge, quedant denunciades totes dues per conductes vandàliques segons les ordenances municipals.A més, una d’aquestes persones també va ser denunciada per no facilitar les dades personals en la, i l’altra per tinença de. Les altres dues persones participants, van ser denunciades pera la via pública.Degut a l'entrada a l’estructura del pessebre,, sent informats el servei de Cultura municipal i els responsables de la instal·lació, l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa, perquè es puguiL'alcalde de Terrassa,, ha condemnat l'actuació a les xarxes amb un contundent. L', encarregada de crear el conjunt, ha lamentat la situació, contestant: "Agraïm als agents que van evitar que anés a més. Treballarem per arreglar els desperfectes tan aviat com es pugui. Aquest pessebre és de tots els terrassencs i terrassenques. Lamentem que hi hagi gent amb aquesta actitud".Precisament,president de l'Agrupació, va declarar fa uns dies a NacióDigital que esperava queEl president es referia als incidents que solen succeir per aquestes dates, ja que l'any passat es van robar gairebé totes les figures del pessebre , i l'episodi es va convertir en mediàtic arreu de Catalunya. Un dels motius per traslladar el conjunt nadalenc alera garantir-ne una major seguretat.

