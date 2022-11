El PSC exigeix a Aragonès que «clarifiqui» si vol negociar els pressupostos amb ells

El PSC urgeix el president de la Generalitat,, a "clarificar" si vol aprovar amb ells elsper al 2023. En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns la portaveu dels socialistes,, en la roda de premsa posterior a l'executiva del partit. També ha remarcat que encara no han rebut la documentació que van demanar fa més d'una setmana, i que la situació s'abordarà en una reunió del grup de treball sobre els comptes que ha posat en marxa el partit. Tortolero, en la línia del que insisteixen els socialistes en les últimes setmanes, ha situat Aragonès com a "màxim responsable" del fet que Catalunya no disposi de comptes aprovats l'1 de gener., ha ressaltat en el transcurs de la roda de premsa."Els catalans no tindran uns pressupostos que incorporin més de 3.000 milions. Aragonès ha desi vol negociar els comptes amb nosaltres", ha apuntat Tortolero. Per obrir converses, ha dit, es requereixen tots els documents necessaris que ja s'han reclamat. Avui per avui, ha insistit, no els consta que els números del Govern siguin aprovats la setmana vinent en el marc del consell executiu. Preguntada sobre si el suport als pressupostos està vinculat a la reforma del, Tortolero ha remarcat que es tractaria, exclusivament, d'una "negociació clàssica".Què demana el PSC per parlar dels pressupostos? "Que hi hagi una negociació honesta. Demanem la informació: ara no tenim ni la previsió d'ingressos", assenyalava aquest cap de setmana Alícia Romero, portaveu parlamentària del PSC, en una entrevista a NacióDigital . Els socialistes acumulen queixes per com s'estan gestionant les converses: "Pel que fa a la despesa, no ens quadren els números, en referència al que ens deia l'exconseller. No hi ha detall de partides. Sembla que a cada reunió ens enganyin. Ens han ensenyat diapositives sense detall. Aquesta desconfiança de no donar-nos la informació ni la documentació abans de la negociació... Si som aquí, no sé si hi ha voluntat del Govern per negociar", reflexionava Romero, que insistia quea l'hora de validar els comptes.Tortolero ha posat de manifest el "lideratge indiscutible" dea nivell internacional després d'haver estat escollit com a màxim dirigent de la Internacional Socialista. També ha assenyalat que Illa farà un viatge de dos dies a París per parlar sobre governança de les regions i per reunir-se amb l'alcaldessa de la ciutat, Anne Hidalgo. "Compagina la seva agenda internacional amb una agenda de treball per tot Catalunya, portant la política útil a tot el país", ha ressaltat la portaveu del PSC, situació que ha contraposat amb un Govern "incapaç" de presentar els pressupostos. "L'únicés Aragonès. Per això els demanem que clarifiquin si volenamb nosaltres uns pressupostos de país", ha insistit la dirigent dels socialistes.

