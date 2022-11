Un boxejador mexicà amenaça Messi: «Que li demani a Déu que no me'l trobi»

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

La victòria de l'contraha deixat una situació de tensió inesperada. El popular boxejadorha deixat anar una dura amenaça contra: "Que li demani a Déu que no me'l trobi". Alvarez ha mostrat el seu enfadament per unes imatges del capità argentí al vestuari en què deixa anar lleugerament el seu peu per moure la samarreta de la selecció mexicana, que es trobava a terra.Això ha estat entès pelcom unacap a Mèxic i per això ha decidit amenaçar Messi. De fet, lluny d'aturar-se, Alvarez ha seguit insultant a qualsevol persona que intentava fer-li entendre que el gest de Messi ha estat fet de manera innocent i sense cap intenció del'afició mexicana.L'Argentina va vèncer aquest dissabte per dos gols a zero a Mèxic en un partit en què els argentins es jugaven la continuïtat aldesprés de la històrica derrota contra l'Aràbia Saudita . Ara, els de Messi s'ho jugaran tot contra ladementre que els mexicans hauran d'esperar una carambola que es preveu força complicada per poder seguir vius a la cita mundialista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor