Troben substàncies químiques «perilloses» en peces de roba de SheIn

GreenPeace Alemanya, coincidint amb l'obertura d'una pop up de la cadena xinesa a Munic, ha publicat un contundent informe en què ha denunciat que la companyia té un".L'ONG en defensa pel clima ha analitzat en el laboratori independent Bremen Environmental 47 peces de l'empresa, tant de dona, com d'home i nen, comprades a la botiga emergent de la localitat alemanya i a la pàgina web. Elssón, almenys,: set peces contenien nivells "perillosos" de químics com ftalats i formaldehids, 15 tenien compostos suficients per generar "certa preocupació" i, pel que fa a la resta, en totes menys en dues hi han trobat restes de químics, tot i que en nivells baixos.Així, l'informe ha conclòs que(UE) i, per aquest motiu, les peces de roba del gegant xinès suposen un "risc potencial" per als consumidors europeus, però també per als treballadors de l'empresa, que estan molt més exposats en els processos de fabricació. “Si bé els intents creïbles de canviar el model comercial són escassos, no falten les iniciatives de ‘sostenibilitat’ o ‘circularitat’, que en la seva majoria no són un intent seriós d'abordar el problema, sinó de fer un", han criticat des de GreenPeace.SheIn no ha trigat gaire a reaccionar a la nova polèmica que l'assetja. Simplement, s'ha limitat a dir que contracta empreses de testatge per assegurar-se que els col·laboradors externs amb què treballa compleixen amb les directives europees i la seva roba no presenta cap perill per a la salut dels clients. Alhora,per la investigació de l'ONG. Precisament, el fet d'externalitzar certs serveis ha servit en moltes ocasions en la indústria de la moda per espolsar-se responsabilitats. És el cas, també, de SheIn, que fa un parell de setmanes va sortir del pas fent-lo servir per justificar un dur documental emès per l'emissora britànica Channel 4 sobre les condicions de "semiesclavitud" en què els seus treballadors i treballadores de les fàbriques xineses.En els últims anys, SheIn no només ha aconseguit fer-se un lloc en el, sinó que el seuen ell se situa en els 92.000 milions d'euros,junts. Una màquina vertiginosa de fabricar fast fashion que no sembla tenir aturador.

