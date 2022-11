L'investiguen per violència de gènere per presumptament calar foc al pis de la seva parella a Artesa de Segre

Elshan detingut aquest dilluns un home, de 39 anys, com a presumpte autor de l'de la plaça Major d'(Noguera), segons ha avançat El Caso i han confirmat l'ACN fonts policials.El foc hai la dona que hi havia dins, parella de l'arrestat, ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospitalde Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'incendi cap a les quatre de la matinada. Passades les set del matí, els Mossos han. La policia investiga si pot tractar-se d'un cas de violència masclista, ja que els primers indicis apunten que el foc hauria estat provocat.El detingut també ha patit alguna cremada i ha estat traslladat a l'Hospital. Han treballat en l'incendi sis dotacions dels Bombers de la Generalitat. Per prevenció, s'han desallotjat els veïns de l'edifici, que ja han pogut tornar a les seves cases.

