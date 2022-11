Amenacen de mort la docent que va retirar la bandera d'Espanya en una classe de Palma: «Revisa els baixos del cotxe»

aquest mateix dilluns per esclarir l'de primer de batxillerat. La discussió va arribar a tal punt que la professora va optar per expulsar un dels estudiants involucrats, un fet que ha omplert d'indignació un determinat sector de les xarxes socials. Especialment, el de l'extrema dreta que ha centrat en la docent no només totes les seves crítiques, sinó que, a més a més, ha iniciat unacontra ella en la qual, a banda de, perquè se la identifiqui pel carrer. “Aquesta és la cara de la separatista que ha protagonitzat aquest putrefacte acte”, “aquesta és la responsable d'aquestes accions nazis” o "espero que la gent la saludi i la feliciti per la seva actitud” han estat els tuits amb més recorregut.A banda del setge patit a Internet, la docent també ha rebutdes de diversos àmbits de la ultradreta espanyola, amb missatges com "revisa els baixos del teu cotxe cada vegada que l'agafis, no sigui cas que per casualitat hi tinguis unplàstic". Un dels rostres més visibles de l'assetjament que pateix la professora és el radical, que ha donat suport a missatges com aquest: "Escòria totalitària que es fica amb nens per posar la bandera d'Espanya, que és la bandera de tots".El motiu que va desfermar la polèmica és, precisament, la bandera estatal, que. Però aquest no era el cas de divendres passat i, per això, la professora va ordenar els estudiants que la retiressin, cosa que no es van prendre gens bé i per això van començar una discussió que va acabar amb nombroses faltes de respecte cap a la professora, motiu pel qual es va produir l'expulsió.El pare d'un dels estudiants ha fet pública una queixa a xarxes socials en què. En total hi ha afectats una trentena d'estudiants. La presidenta del govern balear,, ha qualificat d'"intolerables" les amenaces remeses a la professora de La Salle. "Els docents han de ser respectats, i la seva tasca, protegida", ha remarcat tot recordant que són els centres educatius els que marquen les regles de convivència a les aules.

