Restablerta la circulació de trens entre Montcada i Sant Andreu Comtal

🚆🟢 R11 i R2 Nord: Una vegada tècnics d'Adif han apartat maquinària de via, es recupera circulació ferroviària entre Sant Andreu Comtal i Montcada Reixac. Progressivament trens R2 nord i R11 recuperaran freqüències i horaris habituals. — Rodalies Catalunya (@rodalies) November 28, 2022

Quines línies han quedat afectades?

Aquest dilluns ha estat un nou matí de problemes a la xarxa ferroviària de Renfe.no han circulat durant més d'una hora a causa d'una incidència en una maquinària de treball d'Adif, segons ha informat Renfe. La incidència ha afectat milers d'usuaris des de primera hora, però, araTècnics de la companyia han pogut apartar la maquinària de la via que causava la incidència i, així, de mica en mica, els trens de les vies que han quedat afectades recuperen les freqüències i els horaris habituals.La incidència s'ha produït durant unes tasques nocturnes. Per minimitzar l'afectació, trens de l'R2 nord i l'R11 han iniciat o acabat el seu recorregut a Montcada i Reixac i des d'allà s'han encaminat a l'estació de Montcada Reixac-Manresa on hi ha trens de l'R4. A més a més, mentre ha durat la incidència s'ha establert un servei complementari per carretera entre Montcada i Reixac i Sagrera Meridiana, on els viatgers han pogut tornar a enllaçar amb trens de l'R3, l'R4 o línies de Metro per continuar el seu desplaçament.

