El jugador més veterà del Mundial entra al camp amb un tampó al nas

It’s reassuring to see that even at World Cup level medical science is still at a point where we are stuffing tampons up noses to deal with nosebleeds 😂 #Qatar #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/TrqC5byEcb — Osh Jones 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OshJones25) November 27, 2022

There is no way on earth this World Cup can be taken seriously while Atiba Hutchinson acts out the tampon scene from She’s the Man pic.twitter.com/2HuTNzbMOx — Fin (@finjd_) November 27, 2022

El de Canada con un tampon en la nariz ESTOY INFARTANDO pic.twitter.com/EjH5zDZsqc — Evelyn ⟭⟬ (@eveboriee) November 27, 2022

"I once played a World Cup group stage game with a tampon stuck up my nose." #CROvCAN pic.twitter.com/xiAWBqfjj1 — Laura (@_shinypsyduck) November 27, 2022

—Nene, no encuentro mi tampón, estaba aquí en el bolso

—Ah, pues no sé nada pic.twitter.com/tZ2Xnuyetr — Larry Walters  (@LarryWalters_) November 27, 2022

NovadelAquest diumenge, el canadencha sortit al camp amb un. El jugador ha decidit col·locar-se aquest objecte d'higiene femenina per tal dedesprés de rebre unper part d'un rival i poder continuar jugant el matx contraMalgrat el compromís, finalmentha caigut amb un 4-1 davant la selecció capitanejada per. Un resultat que, després de no haver aconseguit esgarrapar cap punt en els dos partits disputats, el deixamatemàticament de laL'estampa, protagonitzada peldel Mundial amb 39 anys, ha provocat unaa les xarxes socials.

