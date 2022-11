Aturada la planta nuclear de Vandellòs per l'entrada d'aigua de mar

48 hores de la reconnexió

Ensurt a Tarragona. La cs'ha vist obligada a executar aquest diumenge al migdia unadesprés que hagi entratal condensador i s'hagiSegons ha informat el(CSN), a les 12.38 h del migdia s'hai s'ha. Amb la nuclear per sota del, a hores d'ara s'estan "restaurant les condicions químiques" als valors requerits mentre el complex es manté estable. Des del CSN encara no s'ha pronunciat sobre la gravetat de l'accident i continuen estudiant la situació.Fonts de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV) asseguren que la incidènciaCal recordar que Vandellòs II va acabar divendres la 25 recàrrega de combustible i es reconnectava a la xarxa després de quaranta dies. La planta acaba d'iniciar un nou cicle de producció a les instal·lacions després d'un procés de recàrrega del combustible. Entre els elements renovats en aquesta parada hi ha 60 dels 157 elements del nucli del reactor, la substitució de la placa de secció contínua de 25 tubs guia, i la neteja del circuit secundari dels generadors de vapor. Durant les tasques, també es van revisar dues de les tres turbines de baixa pressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor