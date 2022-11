Espantar per treure el singlot serveix?

Se'n van sols

Elpot portar de cap a més d'una persona si no se sap com desempallegar-se'n. Segons la, metge especialista en l'aparell digestiu a l', aquest fenomen es dona quan es, és a dir, eli els músculs localitzats entre les costelles."En aquest moment es produeix una ràpida entrada d'aire als pulmons (que produeix el característic so del singlot) i, a continuació, el tancament de la(la vàlvula que separa la), cosa que genera un tall de la respiració. Tot aquest procés es produeix en menys d'un segon", relata aquesta especialista.Per què es produeix? Aquesta doctora explica que el singlot es desenvolupa per l'activació d'unque produeix la contracció d'aquests músculs. Aquest reflex pot activar-se en diferents situacions: per alteracions del tub digestiu, pel consum d'alguns elements irritants, per, o per alteracions en el sistema nerviós a diferents nivells. En tot cas,”.Sobre si hi ha persones amb més tendència a desenvolupar singlot, l'experta mèdica destaca que sí que hi ha determinades condicions que així ho afavoreixen, com algunes que afecten l'o l'estómac. Per exemple, afirma que la presència d'unao deen pot afavorir l'aparició.Així mateix, indica la doctora Diéguez Montes, que. "També augmenta les probabilitats de patir singlot el consum d'alguns medicaments o les situacions de nerviosisme, especialment si es produeix hiperventilació", afegeix.En altres ocasions, els episodis de singlot es deuen a alteracions en els nervis que participen en el reflex nerviós (entre ells), o en el sistema nerviós central (). "Per exemple, el 20% dels pacients amb malaltia delpresenten episodis repetits de singlot".Contràriament al que pensem, aquesta especialista sosté que,, i sense necessitat de fer cap maniobra, ni tampoc d'emprendre cap tractament mèdic."Alguns remeis casolans poden funcionar quan l'episodi de singlot és agut., que participa en el reflex nerviós causant del singlot, i és aquí quan es resol l'episodi. També poden ser efectius alguns exercicis respiratoris com ara aguantar la respiració o realitzar la maniobra de Valsalva (intentar exhalar aire mentre ens tapem nas i boca)", adverteix aquesta doctora.Ara bé, manté que s'ha dequan el singlot duri dies o fins i tot mesos, sobretot si genera molèsties importants, per exemple dificultant el somni, el menjar i la relació amb els altres. "En aquests casos, o si el singlot comença a ser molt recurrent o han aparegut altres, s'ha de consultar amb un especialista per descartar l'existència d'alteracions i plantejar un tractament mèdic si fos necessari", afegeix.Com a curiositat, la doctora Lucía Diéguez Montes recorda que a l'úter matern els fetus presenten sovint singlot, cosa que es detecta sovint a les ecografies prenatals, i diu que, possiblement, sigui com a entrenament dels músculs que participen en la respiració.

