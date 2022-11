VÍDEO | «Oh, Barbie» o «Oh, fuck»: i tu, què escoltes?

Primer va seri ara és el torn de. Un vídeo de, que acumula més deha fetaquest cap de setmana amb unareferent a un fragment de l'oscaritzada pel·lículaL'escena en concret té lloc durant lade la Barbie al seu nòvio. Per fer-lo confessar i salvar la resta de joguines, l'emblemàticacomença a esquinçar-li peces del seu. En un moment donat, agafa un banyador de surf hawaià i els esgarra. Aquest gest provoca elque, en versió original, deixa anar un: "" ("Oh, Barbie, era vintage", en català).Tot i això, si pares l'orella, en la mateixa escena també podries escoltar perfectament un: "" (Oh, merda, era vintage). Una expressió amb un; sobretot tractant-se d'unaEls usuaris han començat a intentar. Hi ha qui apunta a ladel Ken, amb una segona síl·laba de "bie" poc pronunciada, que provoca que el nostreempleni directament, pel context, la resta de la frase. Sigui com sigui, Tik Tok ens torna a portar una novaauditiva que ens farà aixecar una cella mentre ens deixa rumiant una estona.

