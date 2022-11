El president espanyol i líder del, ha assumit aquest diumenge la presidència de laamb un discurs on ha defensat els valors de la socialdemocràcia i ha qualificat elcom "la gran revolució del nostre temps"."Les dones porten molt de temps construint els seus drets i ja és hora que els homes comencem a enderrocar els nostres privilegis", ha afirmat Sánchez, que també ha carregat contraper no subscriure el. "Es tracta d'una verdadera vergonya", ha etzibat el president espanyol, que igualment ha aprofitat per dirigir-se a la patronalper reclamar que s'assegui amb elsi així aconsegueixi un pacte de rendes a l'Estat."La lluita pel treball digne va ser l'embrió d'on va néixer la Internacional Socialista i a Espanya, gràcies a la, hem avançat com mai en 40 anys en estabilitat i dignitat laboral", ha assenyalat Sánchez en un auditori d'amb representants de partits de. "Hem situat la negociació col·lectiva al centre de les relacions laborals i per això demano a la CEOE que s'assegui amb els sindicats per aconseguir unque doni seguretat als treballadors del meu país", ha recalcat el president espanyol, que també ha tret pit de l'aprovació dels. "Són uns comptes socials i amb nous impostos a les grans corporacions", ha apuntat Sánchez."Espanya avança perquè a les grans empreses els demanem un major esforç, mentre l'alleugem a la majoria social d'espanyols. Justícia social i justícia fiscal", ha reflexionat en veu alta el líder del PSOE, que ha tornat a retreure l'oposició de dreta i ultradreta. "Davant del seu soroll, insults i bloquejos, Espanya avança", ha insistit Sánchez, que també ha parlat de la necessitat de pau a Europa i a la resta del món. "Des de la Internacional Socialista treballarem per acabar amb la invasió dei pel final dels conflictes a la resta dels continents", ha volgut deixar clar el president espanyol. "Ha arribat l'hora de la pau i la diplomàcia, tota guerra és un crim contra la humanitat", ha sentenciat Sánchez, que ha designat lacom a secretària general i número dos de la Internacional Socialista.

