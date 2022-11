Junqueras critica els independentistes «desentesos de la lluita compartida» que no permeten avançar

"Estratègia d'intentar impedir que la democràcia s'imposi"

El president d'ERC, Oriol Junqueras,, arremangar-se, oblidar-se dels seus egoismes, superar la seva miopia i ser generosos". Amb aquestes paraules, Junqueras ha considerat que "des del retret i des de l'egoisme constant no construiran el país ni la societat que diuen que volen construir". Segons ell, "en la construcció de la república i de la independència, la de ser més forts en termes democràtics". El líder republicà ha defensat que "aquells que es neguen a sumar-se a aquesta estratègia, que és l'única que funciona i que és útil per construir tot allò que volem construir,".Així de contundent s'ha expressat Junqueras aquest diumenge durant la seva intervenció de clausura del 30 Congrés Nacional del Jovent Republicà del partit, celebrat en la plaça Patacada de. En el seu discurs, el líder d'ERC també ha assegurat que el camí cap a la independència avançarà si es "denuncia la globalitat del problema i es construeixen forces i aliances". Alhora, ha dit, textualment, queno és aïllat i. A més a més, ha reivindicat que la d'ERC és "una lluita independentista i republicana respecte al Regne d'Espanya, però també és unai una lluita internacionalista".D'aquesta manera, Junqueras ha apuntat que històricament hi ha hagut estratègies contra unes certes "societats, comunitats i països que es pronuncien reiteradament en el temps en un determinat sentit, de manera democràtica, cívica i pacífica", i ha afegit que"Nosaltres també patim aquesta mateixa estratègia. També som víctimes d'aquesta mateixa estratègia d'intentar impedir que la democràcia s'imposi", ha assegurat. A parer seu, ara això passa "amb el suport d'alguns poders judicials quan intenten parar les pulsions democràtiques de molts pobles, quan intenten impedir que alguns candidats puguin exercir de candidats, quan expulsen o intenten expulsar del poder a qui ha estat triat democràticament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor