Un jove italià, detingut per falsificar un Ferrari a partir d'un Toyota

Un jove italià va ser detingut fa escassos dies per la policia d'(nord-oest d'Itàlia) acusat deunque va construir artesanalment a partir d'un cotxe de la marcaa qui havia modificat la carrosseria i l'aparença exterior.El noi, de, conduïa el seu fals Ferrari per les carreteres d'Asti quan va ser detingut fa uns dies en un control rutinari, segons va informar aquest dimecres de la Guàrdia de Finances. Al cotxe s'haviend'unde manera que simulava ser un dels famosos esportius vermells de la marca del Cavallino Rampante.Aquest vehicle, que imitava el disseny del modelproduït entre el 2004 i el 2009, ha estat, que han denunciat el propietari davant la fiscalia per "l'ús no autoritzat de marques registrades".La confiscació "d'un dels símbols més coneguts i apreciats de l'estil italià al món" respon al "compromís permanent de la Guàrdia de Finances per", segons ha indicat la policia en un comunicat. La falsificació del cotxe, que a primera vista podia semblar un Ferrari autèntic, ha estat certificada per

