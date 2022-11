​Els perills del dejuni: menjar només un cop al dia augmenta el risc de mort

Menjar només una vegada al dia s'associa amb un risc més elevat de mortalitat, segons ha revelat un estudi realitzat en adults estatunidencs de 40 anys o més publicat a la revista científica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Fins i tot entre les persones que fan tres menjars diaris, fer-ne dos contigus amb un interval menor o igual a 4,5 hores s'associa a un risc més elevat de mort per totes les causes."En un moment en què el, el nostre estudi és important per al gran segment d'adults estatunidencs que fan menys de tres menjars al dia. La nostra investigació ha esbrinat que les persones que només fan un menjar al dia tenen més probabilitats de morir que els que fan més menjars diaris. Entre ells, els participants que se salten l'esmorzar tenen més probabilitats de desenvolupar malalties cardiovasculars mortals, mentre que els que se salten el dinar o el sopar augmenten el seu risc de mort per totes les causes. Basant-nos en aquestes troballes,", ha detallat l'autor principal de la investigació, Yangbo Sun.Els científics que han liderat la recerca han analitzat les dades d'unaque van participar en l'Enquesta Nacional d'Examen de Salut i Nutrició (NHANES, per les seves sigles en anglès) entre 1999 i 2014. La NHANES, una enquesta de salut contínua i representativa a escala nacional de la població nord-americana no institucionalitzada, recull cada dos anys una àmplia gamma de dades relacionades amb la salut per avaluar la dieta, l'estat nutricional, la salut general, l'historial de malalties i els comportaments de salut de la població. L'estat de la mortalitat i la causa de les 4.175 morts identificades en aquest grup es van determinar a partir de l'Arxiu de Mortalitat Vinculat a l'Ús Públic de la NHANES.Així, l'equip d'investigadors han observat una sèrie de(al voltant del 40% dels enquestats): són més propensos a ser joves, homes, negres no hispans, amb menys educació i amb menys ingressos familiars, fumen, beuen més alcohol, pateixen inseguretat alimentària i mengen aliments menys nutritius, més aperitius i menys ingesta d'energia en general. "Els nostres resultats són significatius fins i tot després d'ajustar els factors dietètics i d'estil de vida (tabaquisme, consum d'alcohol, nivells d'activitat física, ingesta d'energia i qualitat de la dieta) i la inseguretat alimentària", ha afirmat l'investigador principal de l'estudi, el doctor, la qual cosa pot agreujar la càrrega de la regulació del metabolisme de la glucosa i provocar una posterior deterioració metabòlica. Això també pot explicar l'associació entre un interval de menjars més curt i la mortalitat, ja que un temps més curt entre els menjars donaria lloc a una càrrega energètica més elevada. "La nostra recerca aporta proves molt necessàries sobre l'associació entre les conductes alimentàries i la mortalitat en el context de l'horari dels menjars", ha remarcat l'investigador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor