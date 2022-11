Mor el pintor tortosí Leonardo Escoda, un referent de la cultura a l'Ebre

Consternació a les Terres de l’Ebre arran de la mort del pintor tortosí, un referent cultural al territori. Escoda, fill del també Pintor Roberto Escoda, tenia 66 anys i ha estat professor idurant 13 anys, i també professor a l’Escola d’Art de Tarragona, on impartia classes d’expressions d’avantguarda., el seu llegat de creació artística deixa empremta al territori tant per la seva llarga trajectòria com per la seva incansable dedicació a l’Escoda era llicenciat en Belles Arts en l’especialitat de Pintura, graduat en Gravat i Tècniques d’Estampació i també en Conservació i Béns Culturals Mobles per la Universitat de Barcelona.ha reaccionat a través de les seves xarxes socials a la mort de l’artista, amb un missatge en què el qualifica de "referent de la creació artística a Tortosa i a l’Ebre”."La seva petjada perdurarà en el nostre record”, afegeix la nota de condol. L’alcaldessa,, per la seva banda, ha afirmat que aquest diumenge és “un dia trist" per la mort, “no només d'un gran artista sinó també d'un magnífic docent, que va contagiar la seva passió per l'art a moltes persones. Un referent a la cultura tortosina i ànima de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa". Tambéha donat el seu condol a la família i ha recordat que ha estat membre del jurat de pintura del premi de pintura Ciutat de Roquetes i col·laborador cultural a la biblioteca municipal.xxx

