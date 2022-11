Eva Longoria fa esclatar les xarxes: «Som a Catalunya»

A l’Eva Longoria només li han calgut uns mesos a l’Empordà per tornar-se independentista pic.twitter.com/wHMyOwZHxd — Ivan Álvarez (@ialvarezd) November 26, 2022

L'actriu nord-americanaés ades de fa mesos treballant en la sèrie Land of Women, en una obra en la que hi participa també. A través de les seves xarxes socials explica la seva experiència en terres catalanes, fins al punt que un dels instants més comentats ha estat un vídeo penjat a: "Només li han calgut uns mesos a l'Empordà per tornar-se", diu un usuari.I és que mentre esperava per menjar en un restaurant de la Costa Brava, ella i la seva amiga Christy deien ahir dissabte que es trobaven a ", a Espanya". Aquest comentari, fet per la seva amiga, és respost per la mateixa Eva Longoria, que diu "".Al llarg de la seva estada a Catalunya, Eva Longoria ha mostrat el seu dia a dia tant al lloc on s'allotja com a exteriors, per exemple alUn dels papers protagonistes que més la van catapultar a la fama va ser el dea Dones desesperades, una sèrie de 180 episodis i 8 temporades que es van emetre entre 2004 i 2012.

