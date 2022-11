El Govern balear investiga l'expulsió d'alumnes en un centre de Palma per penjar la bandera espanyola

Terrabastall aaquest cap de setmana arran de la notícia difosa per diversos mitjans de comunicació que unad'un centre escolar dede la capital havia expulsat els alumnes "per penjar una bandera espanyola". La Conselleria d'Educació dels'ha compromès aa partir de demà dilluns els fets denunciats, en el marc d'un grup d'estudiants de primer ded'aquest centre deTant la professora que va dictar l'expulsió dels alumnes com la direcció del centre asseguren que hi va haver, cap a la docent, i que aquest va ser el motiu de l'expulsió, no pas la bandera espanyola. Els joves van decidir exhibir el símbol estatal d'acord amb la celebració aquests dies del. Elva fer pública una queixa a través de les xarxes socials i justificava el comportament del seu fill perquè "gaudeix del Mundial amb alegria i passió".A banda, en l'escrit, l'home afirmava quei aquest els el va concedir. Així mateix, va advertir que posaria el cas en coneixement de la inspecció educativa. Aquesta versió no coincideix amb la del mateix centre educatiu, que detalla que reunirà la seva direcció aquest dilluns per prendre mesures que "fomentin la, facilitin la prevenció de conductes disruptives -especialment les grupals- i proporcionin als alumnes eines i habilitats socials". Així mateix, han anunciat que han obert "un".En total hi ha afectats una trentena d'estudiants, que van ser enviats a casa per l'enfrontament amb la professora de català, segons uns per penjar la bandera espanyola i segons els altres per insubordinar-se "deliberadament" i faltar al respecte a la docent.La notícia ja ha estat comentada per diferents partits polítics de l'illa i també en l'àmbit estatal, posicionant-se o bé a favor de la docent i del centre o bé a favor dels alumnes. La docent, a més a més, ha estat

