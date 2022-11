Un empresari madrileny va pagar una milionària campanya a xarxes per derrotar l'independentisme el 21-D

J.G. Són les inicials d'un importantquei beneficiés el bloc constitucionalista en les eleccions del 21 de desembre del 2017, també conegudes com les del 155. Segons ha pogut saber La Vanguardia, el finançador de l'operació ocupa càrrecs d'alta responsabilitat en una multinacional alemanya, i tot i que ha estat identificat per dues fonts, ell nega cap vinculació amb la campanya electoral.El fet és que l'executiu manté en tot moment la discreció i l'anonimat. A banda d'ell, també van participar de l'operació altres participants, que, de la mateixa manera, van preferir no revelar la seva identitat. Així,(sala de la guerra), una paraula que els experts en màrqueting digital fan servir per a les campanyes que tenen com a objectiu influir a través de les xarxes socials. La meta de l'operació? Aconseguir que en les eleccions del 21-D hi hagi una majoria constitucionalista.Una consultora fundada per Jim Messina, cap de la campanya de la reelecció de Barack Obama als Estats Units el 2012 i director del gabinet adjunt de la Casa Blanca.La situació amb la qual treballen és la següent:"L'empresari recorre als nostres serveis perquè té bones referències. Sap que som una agència potent, experta en tècniques del nou màrqueting. Al final, incitar a la compra o al canvi de sentit d'un vot no és tan diferent. És un encàrrec purament professional", afirma un directiu de l'agència, amb la qual tenen relació dos grans representants de(SCC). No obstant això, la campanya es gesta al marge d'SCC, segons assegura el que va ser el seu president fins al novembre d'aquell any,, que afirma contundentment que ningú li va esmentar res sobre l'operació i diversos directius de l'entitat corroboren la seva versió., això sí,, segons revelen fonts pròximes a l'operació. Dels tres partits, però, només el PP admet que va mantenir relació amb l'empresa de Jim Messina. "Sabíem que treballaven també per al PSC i Ciutadans, res més. Tampoc qui pagava", expliquen fonts populars. Des dels socialistes, s'assegura que no va existir cap mena de vinculació entre les tres campanyes, però sí que admeten "coneixement".El projecte, inicialment, es va encarregar per desenvolupar-se a mitjà termini, però per exigència dels clients,amb la dissolució del Parlament del 27 d'octubre per part de l'aleshores president espanyol, Mariano Rajoy. És en aquest moment quan al voltant d'una seixantena de persones es posen a treballar a màxim rendiment per tirar endavant el projecte amb èxit., especialitzada en estratègia política i amb experiència a l'Estat -va treballar per al PP en la campanya del 2016-, instal·la quatre treballadors a la capital catalana iSón mems i vídeos que es fan virals, però també articles i informes econòmics, per exemple, sobre les empreses que fugen de Catalunya. A banda d'això, l'empresa de Jim Messina també va assessorar els tres partits del 155, tal com ha relatat un dels professionals que va estar implicat en l'operació: "Messina va assistir en l'enviament de missatges, en l'estratègia digital i general". Per la banda de l'agència barcelonina, 55 persones treballen amb la màxima discrecionalitat. Molts són catalans i parlen en català, ja que bona part dels continguts que es difonen són en aquesta llengua.Finalment, però, encara que Ciutadans va aconseguir ser el partit més votat en els comicis,. Per això, la sensació en posar el punt final a la multimilionària campanya digital va ser de: "Ens va faltar temps", explica el directiu publicitari. "Aquí el missatge racional no funcionava, desinstal·lar un marc mental emocional és molt difícil", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor