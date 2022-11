Lluís Salvadó substituirà Damià Calvet al capdavant del Port de Barcelona

El diputat i vicesecretari general de coordinació interna d'ERC,en substitució del membre de Junts, Damià Calvet. Ho ha avançat La Vanguardia aquest diumenge i, amb el seu nomenament, es posa fi al ball de noms per ocuparque encara estava pendent d'assignació després de la sortida del partit Laura Borràs i Jordi Turull del Govern.Salvadó, però, està pendent de ser jutjat pel referèndum de l'1-O . De fet, fa tot just una setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va obrir judici oral tant a ell com a l'actual president del Grup parlamentari dels republicans,-considerats ambdós arquitectes del referèndum des de la conselleria d'Economia que liderava-, per prevaricació, malversació, falsedat documental i desobediència. La consellera de Cultura,, també s'asseurà al banc dels acusats, però només per desobediència greu. Per aquest compte pendent amb la justícia,en cas que la sentència sigui condemnatòria d'inhabilitació.En qualsevol cas, el futur sou de Salvadó mentre ocupi el càrrec serà d'una mica més de 115.000 euros. El Port és una, localitats on està localitzat. Com que el govern espanyol forma part de la infraestructura marítima, serà ell qui tingui l'última paraula sobre el nomenament. La proposta de president recau sempre en la Generalitat, en aquest cas sobre el president Pere Aragonès.Està previst que el vicesecretari de coordinació interna d'ERCcom a diputat per la demarcació de Tarragona. De carrera, és enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (UPC) i en la seva trajectòria professional va desenvolupar funcions directives durant 10 anys en l'empresa privada.És militant d'ERC des del 1991 i ha estat president de la federació del partit a les Terres de l’Ebre (2000-2004), secretari d'organització (2004-2012), delegat del Govern a l’Ebre (2004-2010) i número quatre d'ERC com a secretari general adjunt d'Esquerra (2011-2019). És el principal dirigent d'ERC a les Terres de l'Ebre i un home clau en l'aparell del partit.Durant el procés van aparèixerque van ser difoses per la premsa en que conversava en to de broma amb un amic de forma vexatòria cap a les dones. El partit va obrir-li expedient informatiu el març de 2018 en considerar "inacceptables" les seves afirmacions masclistes, però el novembre de 2019 el va deixar aparcat.

