Sopa de Cabra embogeix el Sant Jordi amb l'últim concert de la gira d'aniversari del seu disc més venut

Unes fans de Sopa de Cabra gaudeixen del concert. Foto: ACN

Dorian al Sant Jordi Club

ha fet embogir aquest dissabte elde Barcelona en el seu concert final amb motiu de la celebració del. El grup ha desplegat un repertori farcit de temes coneguts davant un públic molt entregat que no ha parat de cantar i ballar des del primer moment. Els gironins han comptat, a més a més, amb unadel panorama musical català com Els Amics de les Arts, Els Catarres, Joan Dausà o Suu, amb qui han tocat grans himnes de la seva carrera musical com El boig de la ciutat o Si et quedes amb mi. Tot plegat, en un concert que ha servit per tancar la seva gira amb un darrer recital ambAmb el seu ja conegut critel vocalista de Sopa de Cabra,, ha donat la benvinguda als assistents del Palau en l’últim concert d’una gira que en els darrers dos anys ha recorregut els grans festivals del país. Tot queda igual ha estat l’escollida per començar, seguida de Bloquejats i Blujins Rock. L’alegria s’ha desfermat, però, amb Mai trobaràs, que han interpretat amb en Guillem de Buhos, The Tyets i Ginestà. A partir d’allà,i també cantat a ple pulmó per gent de totes les edats. Aquells que eren a la pista, saltant ­i els que estaven situats a la grada, pràcticament tot el concert de peu dret.Al llarg de la vetllada també han sonat altres cançons com El carrer dels torrats, No tinguis pressa o Podré tornar enrere. El Far del sud, Cercles i Si et va bé i Camins guardats pel final. Pel que fa a, una vegada durant el recital i una segona per tancar el concert, interpretada amb la resta de col·laboradors. A banda dels ja esmentats, els Sopa de Cabra han estat acompanyats per artistes com Alfred García, Judit Neddermann, Ramon Mirabet, David Carabén, Intana i Xarim Aresté.Entre tema i tema, Quintana ha anat fent petites introduccions, acompanyades en algun cas de diversos missatges. El principal: l’alegria de tornar al Sant Jordi. “Estem molt contents, ens acompanyeu vosaltres i estem en bona companyia,”, ha reflexionat en veu alta. En altres moments, el cantant ha aprofitat per reivindicar l’amor, algunesi també ha tingut un record “per aquells que ja no hi són”.El 10 de maig de 2021 Sopa de Cabra va començar la celebració dels 30 anys del Ben endins,Per homenatjar aquest treball el grup ha dut a terme una sèrie d’accions commemoratives: una reedició física en doble vinil i doble cd de l’àlbum amb temes inèdits, versions corals de tres clàssics del disc i una extensa gira que aquest dissabte ha acabat a la capital catalana.Un altre concert destacat d’aquesta jornada a Barcelona ha estat el de la bandaal Sant Jordi Club en el marc també del. Dorian va estrenar el seu últim disc, Ritual, en un concert a les escales de la catedral de Girona el passat 29 d’abril. El grup ha tornat ara a Catalunya després d’una extensa gira per l’Estat i per diverses ciutats d’Amèrica Llatina. El cantant del grup,, va explicar, en una entrevista amb l’ACN, que Ritual és “un disc que mira cap a la societat després de la batalla de la Covid-19". Un àlbum, va afegir, que també parla de feminisme, de gentrificació, de les xarxes socials, del col·lectiu LGTBI i que té “una, però no és una mirada nihilista, ni trista, sinó constructiva”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor