L'escrutini final de lesha concedit una nova victòria demolidora a l'actual president del país,. "Els resultats definitius ens tornen a donar la raó. Obiang és. Seguim demostrant ser un gran partit polític", ha expressat el vicepresident, fill d'Obiang.Segons ha informat la Comissió Electoral, el(PGDE), que lidera Obiang, s'ha fet amb: els 100 de la Cambra dels Diputats, els 55 del Senat i els gairebé 600 de les eleccions municipals.Malgrat tot, lestornen a sobrevolar el país africà. L', del partit Convergència per a la Democràcia Social (CPDS), només ha arreplegat el. I és que malgrat haver-hi més d'una quinzena de partits legalitzats, a la pràctica no existeixen opcions reals d'arravatar-li la presidència al règim d'Obiang qui estaria optant per unaa favor del seu fill "", que ostenta el càrrec de vicepresident des del 2016.Considerat com unper la majoria de la comunitat internacional, amb, cinc dones i una trentena de fills, Obiang es consolida com el. Un lideratge que va assumir després d'orquestrar uncontra el seu tiet l'any 1979.

