Així vol un restaurant català que els clients sense monedes deixin propina

Amb la popularització de l'ús de, cada cop és més insòlit que un client pagui en un bar, restaurant o forn amb. Això, pel sector de la restauració, també implica un canvi clau: que la clientela no sol deixar. Ara, un grup de restaurants deha trobat un mètode per intentar revertir-ho.En concret, es tracta de, que segons ha explicat a RAC1, ha creat unque consisteix a marcar diferents opcions al rebut. La primera permet pagar sense deixar propina, una altra amb una propina deli una altra amb una propina del. A més, cada opció s'acompanya de com quedaria el preu final i també de diferents. El client marca l'opció que prefereix i és el que se li cobra.Ha funcionat? Doncs segons han explicat els responsables dela la mateixa emissora, el resultat ha estat positiu. Això es deu al fet que molts clients volien deixar propines però no portaven monedes a sobre, i ara ja s'han acostumat al nou mètode. Els diners recollits de les propines es reparteixen de manera equitativa entre el personal de, dei de, i els apareix a lacom a complement extraordinari.

