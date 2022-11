Sanitat finançarà dos nous medicaments per la seva baixa demanda

Elper a l–un transtorn ossi que provoca nanisme– i l'(AME), queSegons ha informat el govern espanyol en un comunicat, els medicaments en qüestió es comercialitzen amb els nomsÉs una decisió presa per la–cadascuna de les extremitats dels ossos llargs unit a la part mitjana per un cartíleg que s'acaba ossificant– encara no tancades, la qual cosa cal comprovar amb proves genètiques. És el primer tractament autoritzat per a aquest transtorn.i el primer que s'adminsitra per via oral, motiu pel qual suposa un avantatge per a les persones que no poden optar a una teràpia genètica o a l'administració rectal, que fins ara eren les úniques opcions.

