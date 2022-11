Altres notícies que et poden interessar

Lademanaa unaacusada d'agredir l'exparella, l'any 2021, al. Tot i que la dona tenia unarespecte a ell des del 2 de juliol, la tarda del 29 d'octubre va anar a casa seva i el vaque també li va intentar clavar. L'homeUna setmana després, el 6 de novembre, la dona va tornar i li va propinarmentre intentava. També va trencar un vidre amb què el va amenaçar. Abans de marxari el va deixar, sense poder sortir-ne. Eles farà l'1 de desembre a l'El ministeri públic demana concretament que s'imposi a la dona 1 any de presó per, 1 any més per, 2 anys de presó per un, 8 mesos més peri 5 anys de presó perA més, li aplica l'i sol·licita també que la donadurant quatre anys i que se lidurant dos. La dona està enper aquests fets des de fa més d'un any.

