Demostren que l'exercici físic redueix un 72% el risc de metàstasi en els càncers més agressius

Com es va realitzar l'estudi?

L'exercici físic és fonamental per gaudir de bona salut i per prevenir futures patologies, inclús l'aparició de càncer. Un estudi de la Universitat de Tel Aviv (Israel) ha demostrat quei, per tant, de l'expansió d'un possible tumor a les altres cèl·lules, agreujant la situació.L'estudi ha estat publicat a la revista de renom Cancer Research, i demostra quei que aquest necessita per reproduir-se."Fins ara podíem enviar un missatge general al públic sobre la importància de fer exercici i estar sa, peròs", han destacat els autors de l'estudi, la(Departament de Genètica Humana i Bioquímica de la TAU) i el professor(Escola de Salut Pública de la TAU i l'Institut esportiu Sylvan Adams).. Les dades humanes, obtingudes d'un estudi epidemiològic que va controlarvan indicar unen els participants que van informar d'activitat aeròbica regular a alta intensitat, en comparació amb els que no feien exercici físic.Prenent mostres dels òrgans interns dels ratolins en forma física, abans i després de l'exercici físic, i després de la injecció de càncer, van trobar queEls investigadors van plantejar la hipòtesi que, tant en humans com en animals model, aquest resultat favorable està relacionat amb

