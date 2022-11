Judici a Reserva de la Tierra: 65 milions de fiança per una presumpta estafa en l'etiquetatge del vi

El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha imposat unad'euros per als investigats pelcomès presumptament per. El magistrat ha acordat un aval conjunt per garantir que els encausats puguin afrontar les possibles responsabilitats del procediment.El jutge els atribueix els delictes contra la propietat industrial, d'estafa i publicitat enganyosa, així com el delicte de falsedat documental i de certificats, en relació amb una denúncia per una possible falsificació en l'etiquetatge de les botelles de vi de lesLa interlocutòria indica que la comercialització dels vins supera amb escreix el produït per les DO. El titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus sosté que existeixen indicis que el Grup Reserva de la Tierra estavade vi amb l'etiquetatge de les cinc denominacions d'origen. Segons les investigacions dels Mossos d'Esquadra, assenyala el jutge, s'han venut botelles de vi de la DOQ Priorat i DO Terra Alta amb etiquetes falses a cadenes de supermercats com(Consum).En concret, l'escrit judicial especifica que en dos d'aquests establiments només s'han trobat ampolles amb els distintius de garantia presumptament falsificats i cap d’original. Es tracta de 15 supermercats de Mercadona, quatre a la demarcació de Barcelona, set a la de Lleida i quatre a la de Girona. Pel que fa a Lidl, són un total de 10, quatre a la demarcació de Barcelona, tres a la de Lleida i tres més a la de Girona. Segons apunta la interlocutòria, la venda de vins de forma fraudulenta de les DO equival aproximadament a la meitat dels vins elaborats i comercialitzats pel Grup Reserva de la Tierra, que es xifra entre 30 i 35 milions d'ampolles l'any.En el cas de la DO Tarragona, es van embotellar 6.318.854 ampolles entre els anys 2019 i 2020, fet que multiplica per 25 del vi qualificat per una de les empreses del grup (Viña Tridado S.L.) que es va xifrar en 252.398 botelles. Això, indiquen, triplica la producció vinícola de tota la DO Tarragona.Pel que fa a la DO Catalunya, amb 748.730 botelles els anys 2019 i 2020, també multiplica per 2,8 el vi qualificat per Viña Tridado S.L., xifrat en 972.9275 ampolles. És a dir, representa el 2,33% de la producció vinícola de la mateixa DO (118.158.070). Els vins comercialitzats pel grup de la D.O.Q Priorat durant els mateixos dos anys va ser d'1.319.948 ampolles, quan el vi qualificat per Viña Tridado va ser de 147.972. Aquestes xifres representen el 43,80% del total de la producció de la DO Priorat, amb 3.013.428 botelles.El magistrat indica que els productes comercialitzats fraudulentament dels viticultors del Priorat són els més elevats i les xifres es dupliquen respecte a les altres denominacions d’origen. En referència al vi de la D.O. Montsant, embotellat amb la marca 'Heredad Centum', Reserva de la Tierra va comercialitzar 27.408 ampolles durant els anys 2019 i 2010. Aquestes quantitats també multipliquen per quatre el producte qualificat d'aquesta marca que era de 6.933 botelles l'any 2017.Per tot plegat, el jutge instructor ha imposat una fiança solidària de 65 milions d'euros que els investigats hauran de dipositar en un termini màxim de deu dies, si no se'ls embargaran els seus béns. Els imputats serani poden interposar un recurs d'apel·lació en els pròxims cinc dies a l'Audiència Provincial de Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor