Puigdemont defensa que la causa al TGUE és «política i col·lectiva»

L'expresident de la Generalitat,(TGUE) celebrada aquest divendres a Luxemburg . El líder del Consell de la República ha assegurat aquest dissabte en una intervenció a l'Assemblea de Representants de l'entitat que la seva defensa a Europa no és únicament personal, sinó que. Així, Puigdemont ha negat que la "lluita" sigui jurídica o individual i ha defensat que és "política i col·lectiva" i que tant ell, com els eurodiputats, són a l'exili per "defensar una legitimitat i unes institucions".Preguntat sobre les accions concretes que ha de fer el Consell per avançar cap a la independència, l'expresident ha demanat tenir unadins l'independentisme i recuperar la. Tanmateix, ha tornat a reivindicar la importància d'"aconseguir un Govern que treballi en la línia del Consell, anar a eleccions, impulsar una mobilització ciutadana permanent i mantenir una confrontació amb l'Estat". Sobre aquest últim punt, Puigdemont s'ha congratulat d'haver-lo assegut a la banqueta del TJUE De la mateixa manera, l'expresident ha dedicat bona part de la seva intervenció a disparar"La valoració no és bona. I no perquè sigui monocolor, sinó per les raons que han portat a un Govern monocolor. És laa fer servir una majoria que les urnes van expressar com mai ho havien fet". En aquesta línia, ha suggerit que l'executiu de Pere Aragonès treballa "en contra de la independència".En un altre orde de coses, la secretària general d'ERC,, com han anat assegurat diverses veus dins el PSOE. "Primer, és una expressió una altra vegada de l'a por ellos, d'amenaçar la gent, i al final no deixa de ser una", ha assenyalat Rovira en l'avançament d'una entrevista a Catalunya Ràdio que s'emetrà dimecres. "Doncs no, nosaltres treballem per tot el moviment independentista i, sobretot, pels lideratges que ho han donat tot pel moviment", ha volgut deixar clar la secretària general d'ERC, que també ha admès que

