Com aconsegueixen burlar la intel·ligència artificial?

Una de les moltes funcions que té laés reconèixer rostres en fotografies i vídeos. Un estudi de laamb col·laboració deha descobert una manera deque han ideat.En elque ha publicat la Universitat de Maryland, es pot comprovar com la IA detecta un munt de cares, independentment de la distància i la posició. Així i tot, les úniques cares que no detecta són d'aquelles persones que porten posat el jersei característic.A l'hora de fer l'experiment,Sónun conjunt de dades a gran escala que permeten detectar objectes, segmentació, detecció de punts claus i subtitulat.i així van descobrir el patró que ajuda a les intel·ligències artificials a reconèixer persones. I van poder dissenyar el jersei que aconseguia l'efecte contrari.D'aquesta manera,ja que no entenen la situació, i són incapaços de detectar que és un jersei que porta posat una persona. Així,Per ara, l'experiment ha aconseguit un, ja que aquest tipus de màquines aprenen molt ràpid i acaben descobrint el truc. El jersei d'invisibilitat s'està desenvolupant i millorant, però

