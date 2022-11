«No toqueu la família»: Glòria Serra explica l'agressió d'uns encaputxats al seu equip a Barcelona

Així ho ha explicat en una conversa amb RAC1, en què ha recordat laque va patir un dels càmeres del seu equip d'Equipo de investigación -programa de La Sexta que ella presenta- la setmana passada a. La periodista catalana ha detallat que l'agressió es va produir tot just quan els treballadors del programa havien acabat la gravació del dia.Eren a la Zona Franca de la capital catalana quan els van sorprendre: "Va ser una agressió directa, al crit de no toqueu la família, i es va acabar amb una pallissa a un càmera, deliberada i intimidatòria", ha narrat Serra, que també ha precisat que el càmera a qui van pagar va necessitar atenció mèdica, però que ja li han donat l'alta. La periodista catalana també ha dit que ningú va poder gravar l'agressió. Equipo de investigación, un clan familiar sorgit als anys setanta a Catalunya que fa anys que opera a la ciutat comtal."Tot l'equip està molt tocat. No és la primera vegada que ens fiquem en un lloc difícil, però", ha considerat Serra, que se sentia afectada pel succés que ha relatat. La presentadora de televisiósobre la banda criminal o si, finalment, l'emetran. Així i tot, sí que ha apuntat que hi continuen treballant. "El primer és que el càmera es recuperi i veure com avança la investigació dels Mossos", ha subratllat Serra, que ha informat, d'aquesta manera, que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor