Els Raiers de la Noguera Pallaresa, a les portes de ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat

Els raiers de la Noguera Pallaresa durant l'última diada. Foto: ACN

Els Raiers realitzant una baixada inèdita pel Congost de Collegats Foto: Joan Llimiñana

Elssón a les portes de ser declaratsper la Unesco. Encara que tot apunta que la decisió serà favorable, haurem d'esperar a la resposta definitiva, que es donarà a conèixer el pròxim dijous 1 de desembre. Conscients d'aquest fet, l'Associació dels Raiers de la Noguera Pallaresa celebrarà la declaració en un acte conjunt amb l'Ajuntament de la Pobla de Segur el pròxim dissabte en el nou espai del Museu dels Raiers de la Pobla.L'acte central serà unamb connexions amb Rabat (Marroc), on se celebra la convenció per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, i convidats en diferit de membres d'associacions de raiers d'arreu del món. A finals del mes d'octubre, l'òrgan d'Avaluació de la Unesco reunit a París (França) va recomanar ladels Timber Rafting (, país que encapçala la candidatura) per inscriure's i ingressar a la llista representativa del Patrimoni Immaterial de la Humanitat.Aquesta candidatura té els millors auguris perquè l'antic ofici de raiers sigui declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat en laque es reunirà del 27 de novembre al 3 de desembre a Rabat.L'òrgan d'avaluació va considerar que la nominació satisfà suficients criteris per a la inscripció a la llista representativa. Es dona valor a aspectes com que aquest antic ofici va servir per al. També que els coneixements que l'envoltaven, com l'estil de vida que duien els raiers durant mesos o les tècniques per construir rais han anat passant de generació en generació a través de la comunicació oral i també de campus, escoles juvenils, festivals i tallers d'arreu del món.El comitè considera que els raiers, que està oberta a totes les edats, gèneres i orígens socials i culturals. A més a més, lai elsi lestan profundament arrelats a la pràctica i a l'intercanvi d'experiències que enriqueixen el patrimoni i promouen els valors comuns i l'intercanvi cultural a través de les fronteres, cosa que es valora positivament.L'ofici de Raiers arreu del món es basava en la relació entre persones i la natura. El comitè destaca la importància de la fusta com a matèria primera i els seus usos sostenibles. També que la pràctica inclou la, el transport de troncs i el coneixement de la natura, així com equips de professionals amb diversos rols, incloent-hi capatassos, fabricants de frens, vigilants i remers. A banda d'això, també es valora quePer acabar, destaca els esforços passats i actuals de lesper garantir la seva viabilitat. De la possible sol·licitud se'n va començar a parlar l'anya l'assemblea general anual de l'Associació Internacional dels Raiers.

