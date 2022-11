Una veïna de Granollers porta a judici un fons immobiliari per les «clàusules abusives» del seu contracte de lloguer

La veïna de Granollersha portat ala judici per denunciar les "" que, a parer seu, té el contracte de lloguer del pis on viu. En un procediment que ha arrencata la Ciutat de la Justícia, la demandant reclama quea les quals està obligada a fer front a través d'una "bonificació" que li suposava un encariment del 30% des d’aquest gener. "Vull destacar dos conceptes:", ha lamentat en declaracions a la premsa abans d'entrar a judici. Segons ella, no és "just" que s'assabentés per un burofax que la seva renda es multiplicaria "sense cap raó".Per la seva part, l'advocada de Col·lectiu Rondaha destacat que "ara és el moment, i per això". També ha afegit que en els darrers anys s'han fet molts contractes amb clàusules "abusives” del tot “generalitzades" I ha afegit que "és rellevant traslladar aquests judicis d'abusivitat que hem fet en altres àmbits com el bancari al dels arrendaments". En el cas de la Silvia,i que se li retornin les quotes d'una assegurança de protecció de pagament que va haver de firmar i pagar.Segons l'advocada, està previst que el judici a Azora tingui dues sessions. "S'haurà de determinar la nul·litat de 10 clàusules incorporades en un contracte d'arrendament que va subscriure la Sílvia i el seu pare amb el(filial d’Azora). El jutge haurà de determinar si són abusives perquè incompleixen la llei d'arrendaments urbans o bé la normativa de consum", ha agregat. Entre les clàusules denunciades n'hi ha una que, segons el Col·lectiu Ronda, buscaestablint el que consideren una "ficció" d’increment. Com? A través d'una bonificació que s’aplicava els tres primers anys de contracte de la Sílvia, però que el quart any havia de suposar un increment important del lloguer.Per la banda del, l'organització que va canalitzar el cas fins a la justícia, han denunciat que és "habitual" que molts contractes d'arrendament incorporin aquestes condicions abusives. "i contractes, per això és rellevant informar-se, organitzar-se, assessorar-se i plantar cara", ha apuntat el portaveu de l'entitat, Enric Aragonès quefins i tot quan els seus contractes ja estiguin signats."També creiem rellevant que laincorpori la llista de clàusules que no poden ser incorporades als contractes i que, per tant, no hàgim d'anar cas per cas", ha reclamat Aragonès. A més a més, ha recordat que els abusos no es donen únicament en arrendaments amb grans tenidors o fons d'inversió, sinó també en. En aquest sentit, ha afegit que espera reunir-se aviat amb la consellera de Justícia, Drets i Memòria,per tractar l'assumpte.

