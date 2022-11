«Lady Chichén Itzá» : la turista que va pujar al temple sagrat de Kukulcán, saltant-se la llei mexicana

és el sobrenom que les xarxes han adoptat per la turista que,va pujar les 90 escales del, al recinte sagrat deun dels principals llocs arqueològics del país i consideratPujar la piràmide no només està sancionat per laamb, sinó que a més és una greu ofensa per als mexicans, que adoren el seu patrimoni. Per això,un cop va baixar del temple de Kukulcán, demanantper ella i, fins i tot,L'episodi ha fet la volta al món a través d'undiumenge, on es veu com els altres turistes criden que baixi del temple.provocant els insults dels visitants. Un cop baixa, aquests l'agredeixen, l'estiren dels cabells i li aboquen aigua a sobre.ha qualificat que, situat a la província de Yucatán,. De totes maneres,, que se la va endur del recinte i interposarà les sancions que consideri necessàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor