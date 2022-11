Crit desesperat d'una família a l'escola del seu fill: «Es dirigeix a nosaltres en castellà»

Aquesta carta d'una família a l'equip directiu del centre on escolaritza el seu fill mostra la situació crítica de la llengua a moltes escoles públiques i concertades del país, i la deixadesa d'@educaciocat i les direccions a l'hora de garantir-ne els usos. Activeu la inspecció! pic.twitter.com/eY0fAFrpTf — Intersindical Educació (@InterEducacio) November 25, 2022

Un dels principals sindicats de mestres del país, laha compartit als seus perfils de xarxes socials unadirigida a la direcció de l'escola en què estudia el seu fill on exigeixen que el centre compleixi amb la vehicularitat del. Els pares comencen el seu escrit alertant d'una situació que els té "molt preocupats".Critiquen que el seu fill no parla català a l'escola, "ni a l'aula, ni al menjador, ni quan es relaciona amb els companys". La família apunta que "és una realitat que", fet que, segons ells, "converteix els catalanoparlants en minoria i els dificulta l'ús i aprenentatge de la seva llengua materna". Malgrat això, destaquen que aquesta situació no afecta només els catalanoparlants, sinó al conjunt dels alumnes i alerten quei quedarà restringit només a les comunicacions mestra-alumnes i escola-famílies".De fet, avisen que. Els pares detallen que intenten corregir aquesta actitud, de la mateixa manera que quan canvia de llengua amb algú que parla en castellà, el corregeixen i li diuen que no té necessitat de respondre també en castellà. "Mirem de ser exemple parlant en català amb tothom", precisen. "L'expliquem que, però el nostre missatge no cala prou. Passa moltes hores a l'escola", continuen. En aquest sentit, expliquen que el nivell del nen és inferior al del seu germà gran, amb qui es porta set anys i va estudiar a la mateixa escola. "A vegades, no recorda com es diuen certes paraules en català i les diu en castellà", detallen, alhora que també apunten queAmb tot, asseguren que l'escola pública del seu fill no compleix amb la vehicularitat del català, cosa que qualifiquen d'"inadmissible". Per això,Creuen que el seu no és un cas aïllat, sinó que passa arreu del país. "El català està en autèntic perill d'extinció, és responsabilitat de tots (escola i famílies) fer que la llengua no desaparegui i promoure que sigui necessària per al futur", etziben., amb aquestes paraules conclouen la carta.De la mateixa manera que la família, la Intersindical ha denunciat "la situació crítica" de la llengua a "moltes escoles públiques i concertades" del país, així com lai d'alguns equips directius catalans.

