El Tribunal de Comptes multa Manuel Valls per finançar irregularment la campanya a les municipals

per finançar irregularment la seva campanya en les eleccions municipals del 2019. Segons el Tribunal de Comptes, la seva plataforma, Barcelona pel Canvi, va, quelcom prohibit segons l'article 4.3 de la llei orgànica de finançament de partits polítics., dotant la seva aposta “constitucionalista” per a la capital catalana d'un considerable coixí econòmic. El líder de Barcelona pel Canvi va aconseguir el suport del president de Naturhouse, Félix Revuelta; l’expresident de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch; el president de l’asseguradora DKV, Javier Vega de Seoane, i l’assessor a l'Estat de Blackstone, Claudio Boada, entre d’altres. Però ni així va obtenir el resultat que esperava.Segons la informació difosa pel Tribunal de Comptes, laque va cometre el 2019 la plataforma de Manuel Valls és que no va declarar una despesa electoral. En concret,, l'entitat que va precedir la coalició entre Barcelona pel Canvi i Ciutadans a les eleccions. Segons la llei de partits és una infracció "molt greu" i per això li han posat una multa de 251.698 euros. L'import restant de la sanció imposada a Valls, 25.000 euros, respon al fet que el seu partit, una multa menor i habitual.La gran majoria de partits sancionats amb 50.000 euros per l'òrgan regulador, que es poden consultar en l'historial de sancions per la comptabilitat ordinària i electoral de les formacions en les eleccions locals del 2015 i 2019 que s'ha fet públic aquesta mateixa setmana, han presentat recurs davant la sala tercera del Tribunal Suprem, peròManuel Valls no ha recorregut la multa, el seu partit ja no existeix i ell, ha hagut de tornar forçosament a França.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor