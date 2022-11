En llibertat el pederasta de la piscina de Sant Vicenç de Castellet tot i el «risc elevat de reincidència»

L'home de 55 anys a qui uns pares van denunciar per cinc abusos sexuals a menors aquest estiu a la piscina de, al Bages, ha sortit aquest divendres de la presó dei viurà en un centre residencial, segons ha informat elEl ja exconvicte ha sortit endesprés de complir la condemna de més de 7 anys per delictes continuats d'abusos sexuals a menors, que havia comès a. El jutjat de Manresaper la causa que té pendent i Justícia ha enviat una carta a la Fiscalia alertant que presenta un "", tal com conclouen els informes elaborats per un equip multidisciplinari del centre penitenciari on estava.La sentència per la qual va ingressar a presó també especificava que hauria de tenir set anys més de vigilància a partir d'ara, una mesura que l'haurà de decidir properament i que podria incloure elAquest setembre, elsvan detenir l'home a Sant Vicenç de Castellet per cinc presumptes casos d'abusos sexuals a menors arran de la denúncia d'uns pares. Les agressions haurien passat a la piscina municipal. L'Ajuntament ja va anunciar que es presentarà com a acusació popular en el cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor