Beure dos litres d'aigua al dia ja no és el més recomanable, segons un estudi

Un nou estudi amb la participació de milers de persones ha trencat un dels mites més estesos pel que fa als hàbits saludables. El treball de la Universitat de Wisconsin-Madison, als Estats Units, publicat a la revista Science assegura que existeix una àmplia gamma de quantitats d'aigua que les persones han de consumir cada dia, en funció d'una multiplicitat de factors. Acaba així amb la idea tan repetida que vuit gots -o dos litres- satisfan les necessitats diàries del cos humà.





", ha explicat el professor emèrit de ciències de la nutrició de la Universitat de Wisconsin-Madison,. En aquesta direcció, ha apuntat que gran part de l'aigua procedeix dels aliments que es consumeixen i que cal no confondre el volum total d'aigua amb l'aigua beguda."Aquesta investigació ésper mesurar la quantitat d'aigua que la gent consumeix realment cada dia", ha celebrat. També per explicar la rotació d'aigua dins i fora del cos i els principals factors que impulsen la seva rotació. Això no vol dir, però, que els nous resultats estableixin una pauta nova.L'estudi mesura la renovació d'aigua de, amb edats compreses entre els 8 dies i els 96 anys. Les mitjanes diàries de consum d'aigua arreu del planeta es mouen en un rang d'. "També hi ha valors atípics de fins a 10 litres al dia" ha afegit Schoeller. La variació significa queEls estudis anteriors sobre la renovació de l'aigua es basaven en gran mesura en voluntaris que recordaven i comunicaven el consum d'aigua i aliments, o eren observacions focalitzades. Per exemple, un petit grup de joves soldats homes que treballaven a l'aire lliure en condicions desèrtiques. Aquests mètodes són de dubtosa utilitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor