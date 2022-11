Així s'adapta Barcelona a l'alerta per sequera

Reducció del consum des de l'última sequera

Davant l’escassetat actual de recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua ha decretat l’de la conca del Ter-Llobregat que alimenta la ciutat de Barcelona, motiu pel qual s’ha activat la fase d’alerta del Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat.El protocol estableixen serveis o activitats com són: els espais verds, les fonts ornamentals, la neteja urbana, les instal·lacions esportives i les piscines i la neteja de vehicles, amb l’objectiu ded’aigua un 5% en l’ús domiciliari, comercial, industrial i altres usos recreatius i un 30% en l’ús recreatiu que impliqui reg.Els serveis municipals ja han aconseguit(del maig del 2007 al desembre del 2008), gràcies al reforç de les polítiques d’optimització i estalvi d’aigua, que ha afavorit la substitució dels consums d’aigua potable (se n’ha reduït l’ús un 18%) per aigua freàtica (s’usa un 51% més).La ciutat, que té un cper habitant al dia, molt inferior a la mitjana espanyola, de 140 litres, ha guanyat resiliència i està preparada per fer front a la sequera, motiu pel qual. L’aplicació de la fase d’alerta del Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat, però, implica certs canvis:Aturada de plantacions, excepte les que ja es troben al viver.El: dimecres i dissabtes els habitatges amb numeració parell, i dijous i diumenges els senars.Horari de reg: de 20.00 a 8.00 hores, excepte si es rega amb aigua freàtica.Màxim de 450 m3/ha/mes.i els llacs artificials amb aigua potable.no connectats a aigua procedent de recursos hídrics alternatius.Com a única excepció, en llacs artificials es permetrà el mínim ús d’aigua potable imprescindible per mantenir la vida aquàtica.La neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars per part dels serveis municipals es realitzarà amb laindispensable i evitant, quan sigui possible, l’ús d’aigua potable. Actualment, ja s’apliquen aquestes mesures a la ciutat, que s’ha avançat als requisits de l’ Agència Catalana de l’Aigua . Les indicacions són les següents:Tots els equips amb vehicles cisterna (80%) carregaran nomésLa resta d’equips (20%) podran mantenir la càrrega dels dipòsits amb aigua potable.Es revisaran els difusors de baix consum en tots els equips.Es prohibeix l’ús de l’aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l’aire.Es. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, galleda i esponja o sistema d’alta pressió.El reg de camps de gespa i d’altres superfícies esportives té les mateixes limitacions que el reg de jardins. A més, ési s’evitarà en temps de pluja.Es p, amb comptades excepcions.Més enllà de les restriccions, que es poden consultar en detall al web barcelona.cat/sequera , cal ser conscients de la necessitat de reduir el consum d’aigua i de no malbaratar-la en accions quotidianes. En aquesta pàgina es recullen consells per estalviar aigua

