Tornar als orígens per recuperar el futur

Quan, a finals del segle XVII, els obrers que treballaven en condicions infrahumanes en l'ampliació delvan acabar la Galeria dels Miralls, van veure reflectida la seva imatge miserable. De cop, va mostrar-se en tota la cruesa la veritat d'una situació d'injustícia insuportable. Potser va ser aleshores quan es va començar a generar la llavor que cent anys després conduiria a la, codirector de la revista cultural Hansel i Gretel i director de la Fundació Romea, utilitza aquest exemple per una reflexió sobre la consciència d'una altra nuesa: la que agita l'ésser humà davant d'una crisi com l'actual, que posa en qüestió la mateixa idea de demà. Riera acaba de publicar (Pòrtic) , una pensada sobre la incertesa i com entomar-la.El que va ser la Galeria dels Miralls, assegura Riera, podria ser ara, en el segle XXI, la sèrieque ha sacsejat la societat britànica entorn un futur que ha perdut nitidesa i s'ha convertit en un gran interrogant ple de fantasmes i paranys. Riera reivindica un seguit de nous drets,que volen ser recuperats per una ciutadania en ebullició cada vegada més allunyada dels estats i les institucions. El, enmig del canvi climàtic; el dret a l', aquell espai de privacitat avui encerclat pel triomf d'un paradigma d'exposició pública de tot i de tothom; el dret mateix a respirar enfront una asfíxia de l'individu, de laa la pressió d'uns estats que pot tenir el seu símbol en el crit desota el genoll d'un policia: "No puc respirar".Fèlix Riera reclama en el seu assaig el dret moral dels joves, el dret moral a evitar la catàstrofe. A ser, en definitiva. Segons l'autor, la societat emet ja molts senyals de reacció, que es percep en accions de mobilització social a través de nombroses accions de rebel·lia, que poden ser també de desmobilització social, com es veu en els creixentsen molts processos electorals. Els estats han de saber donar resposta a la seva crisi d'autoritat, adverteix l'editor.En aquest sentit, aquest retorn alté un doble sentit. És un clam concret a vindicar la protecció de la natura, en un món en què el centra ha passat de l'home a la Terra amenaçada. I té també un sentit que va molt més enllà dels missatges ecologistes. El bosc és també una metàfora de refugi, de silenci, de retrobament i retorn als orígens. L'objectiu anhelat no és eteri, és una cosa tan concreta, en paraules de l'autor, com recuperar elcom un lloc compartit.

